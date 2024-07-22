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Bölge ateş çemberi: Yemen- İsrail savaşı alevleniyor! AK Partili Yayman A Haber'de: Yemen'i Hatay'da ayırmak mümkün değil!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.07.2024 23:09 Güncelleme: 22.07.2024 23:17
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Bölge ateş çemberi: Yemen- İsrail savaşı alevleniyor! AK Partili Yayman A Haber’de: Yemen’i Hatay’da ayırmak mümkün değil!

Ortadoğu'da ekim ayından beri devam eden savaşta geçtiğimiz günlerde Husiler İHA ve balistik füzelerle İsrail’in başkenti Tel Aviv’i vurdu. Saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nı bombaladı. Son zamanlarda yaşananlar ise savaşta yeni bir cephe açıldığını gözler önüne serdi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman İsrail- Yemen savaşı ve Türkiye'nin Yemen ile arasında ki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayman açıklamalarında "Yemen'i Hatay'dan ayırmak mümkün değil, 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğunun yönetimi altındaydı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye meselesine dikkat çeken Yayman “Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Mesele güçlü Türkiye meselesidir.” İfadesine açıklamalarında yer verdi.

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Yemen'de Husilere karşı saldırı düzenledi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı.

Yemen ve İsrail arasında alevlenen savaş ise A Haber'de uzman isimler tarafından analiz edildi.

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YAYMAN

"Yemenle ilişkilere tarihsel olarak bakıldığında 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğunun yönetimi altındaydı ve bölgede Osmanlı barışı vardı. Ne zaman ki emperyalistler işin içine girdi sürekli kan ve gözyaşı döküldü. İran- Irak savaşından, Afganistan'ın işgaline, Suriye'nin işgaline, Gazze'de yaşanan olaylara Filistin meselesine kadar baştan sona kanın, gözyaşının, barutun ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönem. İlkesiz savaşlar oldu. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanıldığı hatta kardeşin kardeşi boğazladığı bir atmosferdeyiz."

ABD ETKİSİ KAYBEDİYOR!

"Öldüren de Allah-u Ekber diyor ölen de Allah-u Ekber diyor demek ki bu nidada dahil bir paradoks var. Bu bölgede dikkat bozucu bir otorite eksikliği var. Burada yaşanan gelişmeleri biz asla Filistin'den ayrı tutamayız."

"Ben Yemen'de yaşana gelişmeyi doğrudan ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. ABD'nin bölgede düzen koruyuculuğu her geçen gün gerilemekte ve sarsılmakta."

YEMEN'İ HATAY'DAN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL!

"Meseleye ister Yemen üzerinden bir okuma yapılsın. İster Gazze üzerinden bir okuma yapılsın. İster Filistin üzerinden bir okuma yapılsın. İster Suriye üzerinden bir istikrarsızlık yapılsın. İsterse Irak'taki iç savaş üzerine bir okuma yapılsın. Burada Türkiye kadar güçlü olursa bölge o kadar güçlü olur. Hani biz hep deriz ya "Türkiye Türkiye'den büyüktür". Allah aşkına Yemen'i Hatay'dan ayırmak mümkün müdür? Yemen bizim gerçekten tarihtaş, duygudaş, dindaş ve hepsinden önemlisi kaderdaş olduğumuz bir olduğumuz bir coğrafyadır."

"MESELE TAYYİP ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL, GÜÇLÜ TÜRKİYE MESELESİ"

"Buradaki kardeşlerimiz gerçekten insan üstü bir mücadele veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok güçlü olması gerekiyor. İnsanlarımızın çok uyanık olması gerekiyor. Başka bir pencere açayım. Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Dün Turgut Özal'a aynı kampanyalar yapıldı. Süleyman Demirel'e, Erbakan, Alparslan Türkeş'e yapıldı. Mesele güçlü Türkiye meselesidir. Türkiye'nin özellikle Savunma Sanayii'ndeki atılımları çok önemli."

"Girne'de biz 50. Yılda 50 geminin seyri sefer halinde gitmesine uçar birliklerle beraber izlediğinizde insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu şu demek. Türkiye'nin bir yumuşak gücü var. Allah'a çok şükür. Dün paraşüt bulamayan, Kıbrıs'a çıkartma gemisi olmayan Türkiye bugün bölgesel ve küresel bir güç halinde ilerliyor. Bundan dolaylı olarak Amerika da rahatsız. Emperyalistler de rahatsız. Osmanlı barışının siz ortadan kaldırdığınızda o zaman savaş hali olur."

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