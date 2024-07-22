Bölge ateş çemberi: Yemen- İsrail savaşı alevleniyor! AK Partili Yayman A Haber’de: Yemen’i Hatay’da ayırmak mümkün değil!

ABD ETKİSİ KAYBEDİYOR!

"Öldüren de Allah-u Ekber diyor ölen de Allah-u Ekber diyor demek ki bu nidada dahil bir paradoks var. Bu bölgede dikkat bozucu bir otorite eksikliği var. Burada yaşanan gelişmeleri biz asla Filistin'den ayrı tutamayız."

"Ben Yemen'de yaşana gelişmeyi doğrudan ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. ABD'nin bölgede düzen koruyuculuğu her geçen gün gerilemekte ve sarsılmakta."