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Dışişleri Bakanlığından katil Netanyahu'ya tepki: Yargıda hesap verecek

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 18:46 Güncelleme: 21.07.2024 18:53
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Dışişleri Bakanlığından katil Netanyahu’ya tepki: Yargıda hesap verecek

Dışişleri Bakanlığı: İktidarda kalmak için 40 bine yakın Filistinliyi katlettiler. Netanyahu yargıda hesap verecek.

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