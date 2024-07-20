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E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon: 26 şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 09:29
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Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi.

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