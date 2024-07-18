CHP'li vekilin 'sen kimsin' diyerek kovduğu Tunahan Yılmaz'ın babasından sert tepki! Acılı baba o anları anlattı
Kanayan yara haline gelen sokak köpekleri sorunu her geçen daha da tehlikeli bir hale bürünüyor. Konuyla ilgili sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere bir toplantı yapıldı ve toplantıya mağdur aileler de katıldı. Onlardan biri de çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'dı. Acılı baba burada başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerini sabote eden muhalefet grubu tarafından salondan kovuldu. 15 ameliyat geçiren Tunahan Yılmaz'ın babasına muhalefet vekilleri 'sen kimsin' diye bağırdı ve acılı baba "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek." dedi. Dün yaşananların ardından acılı baba Yılmaz, o anları anlattı ve teklife karşı çıkan muhalefet vekillerine sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.
Geçen yıl 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, dün sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için Meclis'e gitti.
CHP'Lİ VEKİL 'SEN KİMSİN' DEDİ
Ancak Yılmaz, başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerini sabote eden muhalefet grubu tarafından salondan kovuldu. 15 ameliyat geçiren Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz o anlarda sinir krizi geçirdi. Kendisine "sen kimsin" diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.
ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acılı baba sinir krizi geçirirken muhalefet milletvekilleri "çocukları alet etmeyin" diye bağırdı, bazıları ise baba Halil Yılmaz'ın üstüne yürüdü. Acılı babaya bağıran ismin CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz olduğu öğrenildi.
MUHALEFET VEKİLLERİNE SERT TEPKİ
Teklife karşı çıkan bazı muhalefet milletvekillerinin olduğunu ve görüşmeler sırasında gerginlik yaşandığını anlatan Yılmaz, "Dün Meclis'e mağdur aileler olarak davet etmişlerdi bizi. Oraya mağdur aile olarak gittik. Biz zannettik ki oradaki milletvekillerimiz bizim sesimiz olacak. Onlar bırakın sesimiz olmayı benim sesimi aldılar." dedi.
"ÇOCUĞUMA GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİLER"
Meclis'te yaklaşık 8 saat saygı çerçevesi içinde konuşmaları dinlediğini ifade eden Yılmaz, hiç kimsenin mağdurlara geçmiş olsun demediğini ileri sürdü. Yılmaz, "Hiç kimseden bahsetmediler. Benden bahsetmediler, çocuğuma geçmiş olsun demediler." dedi.
Görüşmeler sırasında bir milletvekilinin "Bu çocuklara sordunuz mu siz, bu yasayı. Sokaktaki başıboş köpekler uyutulacak, ötenazi olacak diye sordunuz mu? Tarih sizi kanlı elleriyle anacak." dediğini ileri süren Yılmaz, bunun üzerine "Ben sordum, dedim. Bana 'Sen kimsin?' dedi." açıklamasında bulundu.
"SOKAKLARIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRSİNLER"
Yılmaz, tartışmanın ardından çok sinirlendiğini ve olanları sağlıklı hatırlayamadığını, kimseye saygısızlık yapmadığını dile getirdi.
Kimseyi incitmek istemediğini söyleyen Yılmaz, "Benim sadece bir amacım var. Sokaklarımızı güvenli hale getirsinler. Şehirlerimizi güvenli hale getirsinler. Tek amacımız bu." dedi.
CHP'Lİ VEKİLE SESLENDİ: ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ
Herkesin kendi çocuğuna bakmakla yükümlü olduğunu ve bu sorunun hemen çözülmesini istediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Diğer bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Ben o dünkü 'Sen kimsin?' diyen vekile diyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Allah benim yaşadığım acıları onların çocuklarına yaşatmasın. Biz oraya sesimiz olsun diye gittik. Masalara vurmalar, bağırmalar, çağırmalar, ben neye uğradığımı şaşırdım zaten orada. Dedim ki 'Ben nasıl bir ortama geldim?' Ben ömrümde böyle bir ortam görmedim, saygı çerçevesinde bir konuşma bekliyordum. Bizim sesimiz olurlar dedim. Mağduriyetimizi anlatırız dedim. Ama söz hakkı da verilmedi."
'NİYE AĞLIYORSUN BABA?'
Meclis'ten çıktıktan sonra ağlayarak eve gittiğini anlatan Yılmaz, "Tunahan bana 'Niye ağlıyorsun baba?' dedi. Oğlum sen iyileşiyorsun ya ben ondan ağlıyorum dedim." ifadesini kullandı.
TEDAVİSİ DAHA DA UZAYACAK
Başıboş sokak köpeklerine insan gücünün yetmeyeceğini ifade eden Yılmaz, Tunahan'ın saldırıya uğradığı bölgede de halen çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi. Yılmaz, oğlu Tunahan'ın önümüzdeki 2 yıllık tedavi programının belli olduğunu, bu sürecin daha da uzayacağını kaydetti.
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