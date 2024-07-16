16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Terör örgütünün mühimmat ve techizatları ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 14:35
ABONE OL
Terör örgütünün mühimmat ve techizatları ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan mağarada, çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör