Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Emekliye zam düzenlemesi, terörle mücadele...

İŞTE MASADA YER ALACAK KONU BAŞLIKLARI

EMEKLİ DÜZENLEMESİ

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Tüm başlıkları Kabine'de masaya yatırılacak.