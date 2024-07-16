Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Emekliye zam düzenlemesi, terörle mücadele...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye’de toplanacak. Özellikle maaşlarına ek zam düzenlemesi bekleyen emekliler, Kabine'den çıkacak kararları merakla bekliyor. İşte masadaki konular...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden toplanacak.
KAMUDA TASARRUF PAKETİ
Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.
NATO TEMASLARI
Başkan Recep Erdoğan Washington'daki NATO Zirvesi temaslarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Erdoğan 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurt dışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.
SURİYE İLE YENİ DÖNEM
Suriye ile yeni dönem sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla yaptığı görüşmeler, Irak'ın arabuluculuk için teklifi ve bundan sonra izlenecek yol haritası toplantıda ele alınması bekleniyor.
İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI
7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamın, soykırım ve bir an önce ateşkes sağlaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
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