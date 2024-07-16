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Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Emekliye zam düzenlemesi, terörle mücadele...

Giriş: 16.07.2024 00:17
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Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda! Emekliye zam düzenlemesi, terörle mücadele...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye’de toplanacak. Özellikle maaşlarına ek zam düzenlemesi bekleyen emekliler, Kabine'den çıkacak kararları merakla bekliyor. İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden toplanacak.

İŞTE MASADA YER ALACAK KONU BAŞLIKLARI

EMEKLİ DÜZENLEMESİ

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Tüm başlıkları Kabine'de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu da gündeme gelecek.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Son günlerde artan orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

NATO TEMASLARI

Başkan Recep Erdoğan Washington'daki NATO Zirvesi temaslarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Erdoğan 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurt dışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

SURİYE İLE YENİ DÖNEM

Suriye ile yeni dönem sürecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın muhataplarıyla yaptığı görüşmeler, Irak'ın arabuluculuk için teklifi ve bundan sonra izlenecek yol haritası toplantıda ele alınması bekleniyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamın, soykırım ve bir an önce ateşkes sağlaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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