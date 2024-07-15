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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan net mesaj: "Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı"

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 17:58 Güncelleme: 15.07.2024 18:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Milletimiz 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çıktı

Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni’nde konuştu. Kurtulmuş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye'nin birliğine kasteden FETÖ'cü hainlere geçit verilmedi, milletin iradesi galip geldi. Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu.




Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye'nin birliğine kasteden FETÖ'cü hainlere geçit verilmedi, milletin iradesi galip geldi. Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı. Türkiye 5 kare şaibeli grupların istilasına uğradı."

Ayrıntılar geliyor....

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