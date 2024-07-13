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Başkan Erdoğan'dan şehit Astsubay Talay'ın ailesine taziye mesajı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:13
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Başkan Erdoğan’dan şehit Astsubay Talay’ın ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın ailesine taziyelerini iletti.

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