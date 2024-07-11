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Turkuvaz Medya'da 15 Temmuz'u anma programı! Halk direnişine en büyük destek milli medyadan

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 07:28 Güncelleme: 11.07.2024 07:42
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Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz’u anma programı! Halk direnişine en büyük destek milli medyadan

15 Temmuz ihanet kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk, FETÖ'cü hainleri kısa sürede geri püskürtmüştü. Türkiye'nin en karanlık gecesinde Turkuvaz Medya, ilkeli ve dik bir duruş sergileyerek sokaklarda halkla birlikte darbe girişimine direndi. Türk basın tarihinin en onurlu mücadelesinden birine imza atan Turkuvaz Medya, bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla 15 Temmuz'u anma programı düzenliyor. Hain kalkışmaya göğüsünü siper eden kahramanların da katılacağı programda gaziler de olacak.

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