CHP'li İBB'den dikkat çeken indirimli kart kararı! 30 yaş sınırı geldi
İBB Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3’üncüsü gerçekleştirildi.CHP'li İBB tarafından İstanbul’da, toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi. Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında 15.00'da gerçekleştirildi.
Ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi.
TOPLU TAŞIMAYA 30 YAŞ SINIRI
İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.
"30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10 İNDİRİM HAKKI OLACAK"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "SGK kayıtları görebilsek kim öğrenci kim değil anlaşılacak. Ama bu veriye ulaşma konusunda 2019'dan beri sıkıntı yaşıyoruz. 30 yaş üstü öğrencilerin yüzde 10 indirim hakkı olacak. 2019'dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi. Hayat pahalılığı gerekçesiyle İstanbullunun alım gücünün düştüğünü gösteriyor bu veriler" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN KARARA TEPKİ: "İBB'YE GÖRE ÖĞRENMENİN YAŞI 30"
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
İSTİHDAM OFİSİ'NE BAŞVURAN İŞSİZLERE 3 AY SÜREYLE İNDİRİM
Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü.
Meclise sunulan Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda teklifle ilgili şu ifadeler yer aldı:
"BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir."
Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.
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