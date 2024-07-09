Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD yolunda! Gazze katliamını dünyaya haykıracak | Hangi liderler ile görüşecek? Özel detaylar A Haber’de

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan'ın bir diğer günde mi terörle mücadele... Erdoğan, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

A HABER MUHABİRİ RÜYA AKKUŞ ABD'DEN AKTARDI

A Haber muhabiri Rüya Akkuş: NATO'da 3 farklı oturum düzenlenecek. Her oturumun konusun farklı olacak. Tüm bu oturumların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Washington'a gelir gelmez, ikili görüşmelerine başlayacak.