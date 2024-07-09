Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için ABD yolunda! Gazze katliamını dünyaya haykıracak | Hangi liderler ile görüşecek? Özel detaylar A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği görüşmeleri ve özel detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...
NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını üstleneceği zirvede, Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.
Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.
Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
GAZZE'DEKİ KATLİAMI DÜNYAYA HAYKIRACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biri olduğuna dikkat çekti.
Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka Türkiye'nin verdiği önemin açık olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bütün bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken, değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım." bilgisini verdi.
TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan'ın bir diğer günde mi terörle mücadele... Erdoğan, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz." ifadelerini kullandı.
A HABER MUHABİRİ RÜYA AKKUŞ ABD'DEN AKTARDI
A Haber muhabiri Rüya Akkuş: NATO'da 3 farklı oturum düzenlenecek. Her oturumun konusun farklı olacak. Tüm bu oturumların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Washington'a gelir gelmez, ikili görüşmelerine başlayacak.
BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir gelmez ABD Başkan Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılacak. Protokolün ilk imzalandığı yerde gelen tüm liderler orada olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN HANGİ LİDERLER İLE GÖRÜŞECEK?
Daha sonrasında Macaristan lideri Victor Orban ile bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle iki liderin de programına uygun bir saat aralığı belirlenecek ve bir araya gelmiş olacaklar.
Macaristan liderinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşeceği biliniyor.
Bunun yanı sıra, yol üzerinde belirlenecek olan bazı isimlerde var. Liderlerin programı belli oldukça görüşmelerin netleşeceğini söyleyebiliriz.
NATO oturumlarında Türkiye'nin vereceği mesajlar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Savunma Sanayii'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolara dikkat çekecek. Bunu da NATO müttefiki olan ülkelerin birbirlerine ambargo uygulamaması gerektiği üzerinden yapacak.
Yine aynı şekilde NATO müttefiği olduğu halde terörizme destek veren ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada buna dikkat çekeceğini söylebiliriz.
İkili görüşmelerde öne çıkacak başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze savaşı olacak.
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