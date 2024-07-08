Uzayda Türk izi! Milli uydumuz TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı: İşte o tarihi anlar | Başkan Erdoğan'dan videomesaj
Türkiye'nin uzaya imzasını atacağı, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A yörüngesine , Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Space X firmasının Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fırlatılma sonrası törene gönderdiği videomesajda "Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAt 6A yörüngesine doğru yola çıktı.
UZAYDA TÜRK İMZASI
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cape Canaveral Uzay Üssü'den Space X'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEOMESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fırlatılma sonrası törene videomesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında "Türksat 6A ile yeni bir safhaya geçtik. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 5 milyara çıkaracağız. Tüm kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ettik. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların %81'den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 2,5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.
Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Millî Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik.
Türksat 6A'yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A'yla birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLADI
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.
Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.
9 ROKETİYLE FIRLATMA KOMPLEKSİ 40'TAN UZAYA GÖNDERİLDİ
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.
BİRKAÇ KEZ FIRLATMA ERTELENDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.
İLK SİNYAL 70. DAKİKADA BEKLENİYOR
Fırlatma anından itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A'nın roketten ayrılması bekleniyor. Uydunun roketten ayrılmasının ardından yaklaşık 70'inci dakikada ilk sinyalin alınması öngörülüyor.
Türksat 6A'nın başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ile alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve uydu, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğuna başlayacak.
Bu yolculuğun tamamlanmasıyla yörünge testleri aşamasına geçilecek ve Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.
TÜRKİYE'NİN UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARIN ÜZERİNE ÇIKACAK
Dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcısıyla hizmet verecek. 8,4 kilovat güce sahip, 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek.
TÜRKİYE UYDULARI 5 MİLYAR NÜFUSA ULAŞACAK
Uydunun faaliyete geçmesiyle Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.
Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türksat müşteri, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmaları ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer alıyor.
BAKAN URALOĞLU TÖRENE CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI
Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde Türksat 6A'nın fırlatılması öncesinde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.
Türksat 6A'da gelinen aşama nedeniyle hem heyecanlı hem gururlu olduklarına işaret eden Uraloğlu, bu noktaya 10 yıllık süreç sonunda geldiklerini ve geleceği planlamanın tam da böyle bir şey olduğunu söyledi.
Bakan Uraloğlu, Türksat 3A'nın üretiminden itibaren Türksat'taki mühendisleri hem üretim hem eğitim aşamalarında yetiştirdiklerini anlatarak, "En son Türksat 5B'nin üretiminde 12 mühendisimizi görevlendirdik ve biz bütün bunların sonucunda bu işi yapabileceğimize inandık. Son 4 yıl da üretim sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün testleri yaptık ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'den buraya uydumuzu yola çıkardık, gönderdik. Yine buradaki bütün ekibimizle beraber bütün testler, denemeler yapıldı ve bugüne geldik." diye konuştu.
"5 MİLYAR İNSANA ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"
Uraloğlu, bugüne gelinmesinde birçok insanın emeğinin bulunduğunu bildirerek,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da maddi ve manevi her türlü desteği sağladığını aktardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığıyla işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "TÜBİTAK Uzay'ımız, ASELSAN'ımız, TAİ TUSAŞ ve Türksat'ımız var. Onun sonucunda dünyada 11 ülkenin yapabildiği uydumuz var. Onu inşallah uzaya göndermiş olacağız." ifadesini kullandı.
Abdulkadir Uraloğlu, bunun heyecanı ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne sağlayacak bize? Öncelikle şunu sağladı, Türk insanı bunu yapabilir ve yaptı, o güveni sağladı. O gururu, o heyecanı bize yaşattı. Onun için gerçekten çok mutluyuz. Hem sivil hem askeri haberleşmemiz çok kıymetli. Orada mutlaka kendimizi daha güvende hissetmemiz gerekir. O güveni bize tekrar tesis etmiş oldu. Mühendislerimizin yazdığı yazılım, yaptığı üretim, imalat, tasarım her şeyiyle beraber 3,5 milyara ulaşan hali hazırdaki 5 uydumuza 6'ncısını ilave ediyoruz ve 5 milyar insana ulaşmış olacağız. Hindistan'ın tamamı, Endonezya, Malezya ve Tayland'ı kapsamış olacağız. Kendi haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı daha güvenli, daha kaliteli hale getirmiş olacağız. Uzaydaki bir uydunun ömrü 15-16 yıldır, sürdürülebilirliğimizi sağlamış olacağız. Yeni teknolojilerle devam ettirmiş olacağız, 42'nci dereceye gidinceye kadar yaklaşık iki aylık sürede 50'nci derecelerde de orada bir yer işgal etmiş olacağız, hak tesis etmiş olacağız."
Yıl sonunda uyduyu tamamen hizmete almış olacaklarına işaret eden Uraloğlu, uzay vatanı bu şekilde korumuş ve sahiplenmiş olacaklarını, bütün İHA, SİHA operasyonlarını daha güvenli şekilde yürütmüş olacaklarını kaydetti.
"YOL HARİTAMIZ VAR"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tüm ekipleriyle, şirketleriyle ve kurumlarıyla birlikte gayretle çalıştıklarını vurguladı.
Türksat 6A'da yüksek yerlilik oranının yakalandığına dikkati çeken Görgün, "Gerek haberleşme ve görüntüleme uyduları, gerekse takım uyduları ve konumlama sistemleri konularında detaylandırılmış yol haritamız var. Bu yol haritamıza erişebilmek adına gayretle çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada dünyada takdirle karşılanan bir seviyedeyiz. İnşallah uzay alanında da bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde ortaya koyduğumuz birikim, altyapılar, tesisleşme, bunların hepsi yine aynı başarı hikayelerini doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdüklerini söyledi.
Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünlerinin, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olduğuna işaret eden Kacır, benzer bir fırsat penceresini şimdi uzay teknolojilerinde gördüklerini bildirdi.
Mehmet Fatih Kacır, fırlatma maliyetlerinde son 20 yılda yaşanan hızlı düşüşün, küresel uzay sektörünün hızla ilerlemesine kapı araladığını aktararak, uzayın tarımdan sağlığa, haberleşmeden bilgi teknolojilerine farklı alanlarda yeni buluşların ve teknolojilerin öncüsü olmasını hızlandırdığını belirtti.
Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde Türkiye'nin küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Kacır, uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmayı ve Türkiye'nin uzaydaki hak ve menfaatlerinin korunmasını bir tercihten öte zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE UYDU TEKNOLOJİLERİNDE A TAKIMINDA İLK 11'DE"
Kacır, insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından Türkiye'yi adım adım ileriye taşıdıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Uzay alanındaki yetkinliklerimizin büyük ölçekte toplandığı uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımla ülkemizin kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir seviyeye ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlattığımız metre altı çözünürlüklü milli gözlem uydumuz İMECE ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz. Haberleşme uydularımızın kapsama alanını yaklaşık 5 milyar nüfusa eriştirecek Türksat 6A projesiyle de haberleşme uydularının üretimi ve geliştirilmesinde elde ettiğimiz kazanımlardan, bugüne kadar yurt dışından temin ettiğimiz görüntüleme uydularına nazaran daha sofistike teknolojileri bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde yararlandık. Tüm aşamalarını yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üreterek yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranını yakaladık. Sistem entegrasyonu sonrasında gerçekleştirilen 396 çevresel ve fonksiyonel testle uydumuzun uzay şartlarına ve fırlatma koşullarına uygunluğunu doğruladık. Tüm bu kabiliyetlere sahip kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11'dedir. 4 Haziran'da uydumuzun fırlatma alanına nakliyesini gerçekleştirerek arkadaşlarımız fırlatma öncesi kontrol testlerini, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracı ile entegrasyon çalışmalarını tamamladı."
MİLLİ UYDU MARKASI YOLDA
TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin başarılı ortak çalışmasıyla bugünlere gelen projede kritik bir eşiğe hep birlikte şahitlik edeceklerini vurgulayan Kacır, "Fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak. Bu tarihi misyonunun ardından Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markamızı oluşturacağız. Bugüne kadar uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinliklerin ekonomik değere dönüşmesini hızlandıracağız. AR-GE ve üretim kabiliyetlerimizden yeni uydu projelerimizde ve Ay Programı'mızda en üst düzeyde istifade edeceğiz. Ülkemizin uzaydaki vizyonu ve iddiasını ortayı koyan Milli Uzay Programı'mız doğrultusunda güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini uzayda da tahkim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
UZAY ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Bakan Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla yürüttüğünü, ardından ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in 7 bilimsel deneyi icra ettiği bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Gelecek uzay programlarına ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde Ankara'da kuracağımız uzay teknoloji geliştirme bölgesiyle, teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yıldızı haline gelmiş ülkemizden uzay alanında yeni teknoloji girişimlerinin çıkmasını tetikleyeceğiz. Ay Programı çerçevesinde kendi mühendislerimiz ve bilim insanlarımız tarafından tasarlanan ve üretilen, milli imkanlarla geliştirilmiş itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Uluslararası işbirlikleriyle kuracağımız uzay limanıyla ülkemizin uzaya bağımsız erişimini temin edeceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gökyüzü şenlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmayı hız kesmeden sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden bir Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz. Milli Teknoloji Hamlemizin sahibi, ısrarı, iddiası ve liderliğiyle Türkiye'nin teknoloji geliştirmede asırlık kazanımlar elde etmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz başta olmak üzere projenin hayata geçmesi için alın ve akıl teri döken, bu gururu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Yükselsin Milli Teknoloji Hamlesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye, başlasın Türkiye Yüzyılı."
Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı ile orada yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.
"UZAYA İMZAMIZI ATACAĞIZ"
TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Bakan Uraloğlu, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz. Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü TÜRKSAT 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.
"TESTLER 1 AY SÜRECEK"
Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz." şeklinde konuştu.
"5 MİLYAR İNSANA HİZMET VERECEK"
TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.
10 YILDA HAZIR HALE GETİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın serüveni, bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılmasıyla taçlanacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı.
Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı. Türksat tarafından başlatılan programla 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türk mühendislerinin de yer alması sağlandı. Ayrıca Türksat 5A ve 5B'nin yapımında Teknoloji Transfer Programı kapsamında Türksat mühendisleri uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu.
TÜRKSAT 6A HANGİ AŞAMALARDAN GEÇTİ?
Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.
Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.
Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.
Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.
Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.
Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.
Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı
- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır
- Temassız kartlarda yeni dönem: Ödeme işlemi bundan böyle...
- Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
- Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle