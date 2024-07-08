Türkiye uzaya imzasını TÜRKSAT 6A ile atıyor! Fırlatmaya erteleme: Gözler o saatte

10 YILDA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın serüveni, bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılmasıyla taçlanacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı.



Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı. Türksat tarafından başlatılan programla 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türk mühendislerinin de yer alması sağlandı. Ayrıca Türksat 5A ve 5B'nin yapımında Teknoloji Transfer Programı kapsamında Türksat mühendisleri uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu.