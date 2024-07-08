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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! Binlerce mühimmat ele geçirildi

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş: 08.07.2024 11:55 Güncelleme: 08.07.2024 11:57
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe! Binlerce mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir sığınakta 2300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

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