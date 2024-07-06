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Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a teşekkür ziyareti

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 16:07 Güncelleme: 07.07.2024 01:15
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Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a teşekkür ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Burada mücadeleyi seyreden Başkan Erdoğan A Milli Takımımızın EURO 2024'e veda etmesinin ardından takımı soyunma odasında ziyaret etti.

A Milli Takımımız, bugün kritik mücadeleye çıktı. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Erdoğan'ın, bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'E GELDİ
Başkan Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN STADA GİRİŞ YAPTI

Maç saatinin başlamasına kısa bir süre kala Başkan Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadına giriş yaptı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

Başkan Erdoğan Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. Eşi Emine Erdoğan'a sarılarak sevincini kutlayan Başkan Erdoğan'ın o anları kameralara böyle yansıdı.

A MİLLİ TAKIMA ZİYARET

Başkan Erdoğan çeyrek final maçının ardından A Millî Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti.

MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK

Mücadeleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip edecek. Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı. Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması

UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, , "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı...

"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." ifadelerini kullandı.

"FEVKALADE BİR DURUM OLMAZSA, MAÇA GİTME KARARIMIZI VERDİK"

Erdoğan açıklamasının devamında ise, "İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." dedi.

Başkan Erdoğan Bizim çocuklara destek için tribünde!Başkan Erdoğan Bizim çocuklara destek için tribünde! BAŞKAN ERDOĞAN BİZİM ÇOCUKLARA DESTEK İÇİN TRİBÜNDE!

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