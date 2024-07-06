Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması! A Milli Takım'a tam destek için tribünde olacak
Tüm Türkiye, bugün çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçına odaklanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu karşılaşmayı yerinde izleyecek. Turnuvanın başından beri milli müsabakaları yakından takip eden ve maçlardan sonra oyuncularla da telefon konuşması yaparak tebriklerini ileten Erdoğan, bu kez Berlin'deki statta yerini alacak.
A Milli Takımımız, bugün kritik mücadeleye çıkacak... Ay-yıldızlılar, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Erdoğan'ın, bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi.
MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK
Mücadeleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip edecek. Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması
UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, , "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı...
"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"
Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." ifadelerini kullandı.
"FEVKALADE BİR DURUM OLMAZSA, MAÇA GİTME KARARIMIZI VERDİK"
Erdoğan açıklamasının devamında ise, "İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." dedi.
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