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Son dakika! Suriye'deki bayrak provakatörü MİT tarafından yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 17:45 Güncelleme: 05.07.2024 17:48
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Son dakika! Suriye’deki bayrak provakatörü MİT tarafından yakalandı

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır" denildi. Yakalanan şahsın, Türk bayrağını öptüğü görüntüler de paylaşıldı.

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