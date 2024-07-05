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Kayseri'deki mülteci provokasyonu! Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama: 855 gözaltı

Giriş: 05.07.2024 14:04
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Kayseri’deki mülteci provokasyonu! Bakan Yerlikaya’dan flaş açıklama: 855 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olayların ardından Türkiye genelinde 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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