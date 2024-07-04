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Özgür Özel'den Merih Demiral konusunda büyük skandal! PKK destekçisi Deniz Naki'yle kıyasladı 'sporcumuz' dedi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:54 Güncelleme: 04.07.2024 15:19
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Özgür Özel’den Merih Demiral konusunda büyük skandal! PKK destekçisi Deniz Naki’yle kıyasladı ’sporcumuz’ dedi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle sevincini yaşamasına soruşturma başlatan UEFA'ya Türkiye'den tepkiler dinmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal bir açıklama geldi. Özel, Merih'in hareketini PKK destekçisi futbolcu deniz Naki ile kıyasladı. Özel "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti." dedi. Özel'in "sporcumuz" dediği Naki PKK'ya verdiği destekle biliniyor.

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçta Milli Takımımız galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti. Demiral ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevindi.

MERİH ALMANLARIN HEDEFİNDE

UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı.

Türk Milleti, Demiral'a sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programlarını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçını takip etmek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ

Herkes muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de tepki çeken bir değerlendirme geldi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merih Demiral'ın, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı harekete geçirdi. Türklerin simgesi olan kurt işaretini siyasi olarak yorumlayan UEFA, Milli Futbolcumuza soruşturma açtı.

BOZKURT İŞARETİNE GEREKSİZ TEPKİ

Turnuvanın düzenlendiği Almanya'nın İçişleri Bakanı olan Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı Bozkurt işaretini aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı.

Feaser, Almanya'daki stadyumlarda bu tarz Türk aşırı sağ hareketlerinin yapılamayacağını belirtti. Feaser'in Merih'i hedef alan sözleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'mız duruma çok sert tepki gösterdi ve Alman Büyükelçiyi Bakanlığa çağırarak uyardı.

BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar sonrası tüm programlarını iptal etti. Erdoğan, A Milli Futbol Takımımıza destek vermek için Almanya'ya gidiyor. Erdoğan'ın bu tutumu vatandaşlar tarafından tam destek aldı.

ÖZGÜR ÖZEL PKK'LI OYUNCU İLE MERİH'İ BİR TUTTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'a yönelik başlatılan haksız soruşturmaya neredeyse sahip çıktı.

Özel, Bozkurt işaretini özgürlükçü olarak karşıladıklarını ifade ederken, PKK sempatizanı Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu.

Özel, tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti.

Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyoruz.

ÖZEL'İN 'GENÇ BİR SPORCUMUZ' DEDİĞİ PKK DESTEKÇİSİ DENİZ NAKİ!

Eski Amedsporlu Deniz Naki, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Deniz Naki, Almanya'da gerçekleştirilen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği tespit edilmiş ve oyuncu gözaltına alınmıştı.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasa, iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurgulamıştı.

Yine, Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği de bildirilmişti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Deniz Naki, zafer işareti yaptığında, PKK'ya selam çakmaktan da geri durmamıştı. PKK sempatizanı Naki ile Milli Formayı terleten Merih Demiral'ın yaptığı hareketlerin kıyaslanması vatandaşları çileden çıkardı. Özel'e açıklaması sonrası tepki yağdı.

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