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Başkan Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 09:39 Güncelleme: 04.07.2024 11:03
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Başkan Erdoğan’dan Astana’da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan zirve kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü. Erdoğan ardından Katar Emiri Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani ile de görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Burada Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Pakistan lideri Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, ikinci günde de diplomasi trafiğini sürdürüyor.

ERDOĞAN-MOĞOLİSTAN LİDERİ GÖRÜŞMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

KATAR ŞEYHİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.



Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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