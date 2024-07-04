Başkan Erdoğan’dan Astana’da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Burada Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Pakistan lideri Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, ikinci günde de diplomasi trafiğini sürdürüyor.