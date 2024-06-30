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Kayseri'de küçük çocuğa taciz iddiası! Bir grup vatandaş sokağa döküldü | Kayseri Valiliğinden açıklama: Şahıs gözaltında...

Giriş: 30.06.2024 23:36 Güncelleme: 01.07.2024 00:09
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Kayseri’de küçük çocuğa taciz iddiası! Bir grup vatandaş sokağa döküldü | Kayseri Valiliğinden açıklama: Şahıs gözaltında...

Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahsın küçük kız çocuğa taciz ettiği iddiaları üzerine bir grup vatandaş sokağa çıktı. Kayseri Valiliğinden ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de küçük kız çocuğa Suriyeli uyruklu bir şahıs tarafından taciz ettiği iddiası üzerine bir grup vatandaş, sokaklara döküldü.

"ŞAHIS GÖZALTINDA..."

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik şu ifadeleri kullandı: "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

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