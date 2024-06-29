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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK'da yeni atamalar...

Giriş: 29.06.2024 00:09 Güncelleme: 29.06.2024 00:14
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Resmi Gazete yayımlandı! Görev değişiklikleri: HSK’da yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yeni atamalar yapıldı. İşte il il görev değişiklikleri...

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