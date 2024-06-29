Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! Edirne'de 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Yurtta ve sınır ötesinde yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyenlere göz açtırmazken hudutlar üst düzey güvenlik ile korunuyor. Son olarak Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmek isteyen çok sayıda kişi yakalandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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