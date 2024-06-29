29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! Edirne'de 5 FETÖ'cü yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 17:51 Güncelleme: 29.06.2024 18:31
ABONE OL
Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! Edirne’de 5 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü toplam 7 kişinin Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Yurtta ve sınır ötesinde yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor. Kahraman Mehmetçik yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyenlere göz açtırmazken hudutlar üst düzey güvenlik ile korunuyor. Son olarak Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmek isteyen FETÖ'cüler yakalandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok!Hudutlarda yasa dışı geçişe geçit yok! HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞE GEÇİT YOK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör