28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 14:16 Güncelleme: 28.06.2024 14:18
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör