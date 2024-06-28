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İş dünyası 'Gri liste' kararından memnun

Giriş: 28.06.2024 18:30
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İş dünyası ’Gri liste’ kararından memnun

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkarılması, Türk iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

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