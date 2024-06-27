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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:38
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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