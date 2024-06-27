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2 Haziran yenileme seçimleri | YSK kesin sonuçları açıkladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:55
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2 Haziran yenileme seçimleri | YSK kesin sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 2 Haziran Pazar günü 7 bölgede yapılan yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarına göre; AK Parti 3, DEM Parti 1, CHP 2, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı.

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