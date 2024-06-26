Beştepe'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Beştepe'de görüşecek. İki lider bu yıl 4 seçim sonrası ise 3. kez bir araya gelecek. A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı. İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Beştepe'de görüşecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir."
SÜRPRİZ DEĞİL BEKLENEN BİR GÖRÜŞME
A Haber Muhabiri Kübra Bal, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin önemli detayları aktardı.
"Sürpriz değil beklenen bir görüşmeydi. AK Parti grup toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bayram telefonlaşmasında da özellikle yüz yüze görüşme noktasında da teyitleşmişti.
Beştepe'de bugün saatler 16'yı gösterdiğinde kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Aslında bu AK Parti grup toplantısı sonrası ilk görüşme değil, daha öncesinde de AK Parti grup toplantısı sonrasında pek çok görüşme gerçekleşti. Peki neden önemli?"
GÖRÜŞME NEDEN ÖNEMLİ?
"Her iki liderinde özellikle Cumhur İttifakı vurgusu yaptığı bir dönem. Aynı zamanda siyasette normalleşme sürecine girilmiş bir dönemde ilk kez yüz yüze görüşeceklerini ifade edebiliriz."
"MHP Lideri Bahçeli'nin son açıklamaları tartışma konusu olmuştu, Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'na sahip çıkılması noktasında önemli mesajlar vermişti. "Cumhur İttifakında gedik oluşturmaya çalışılmasına göz yummayacağız" demişti."
"AK Parti'den de buna benzer mesajlar gelmişti, hafta başında MYK toplantısı sonrasında AK parti Sözcüsü Ömer Çelik buna benzer ifadeler kullanmıştı. İşte ikilinin Cumhur İttifakı vurgusu yaptığı bu dönemde yüz yüze görüşmesi oldukça önemli."
"MHP lideri Bahçeli grup toplantısı öncesi ufak bir rahatsızlık geçirdi. Tansiyon probleminin olduğu söylendi, ki bu geçmiş olsun ziyareti değil. Başkan Erdoğan defalarca kez Bahçeli'yi konutunda da ziyaret etmişti."
İKİLİNİN BU YILKİ 4. GÖRÜŞMESİ
Ancak bu görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor olacak. İşte bu açıdan da rutin bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Bu yıl içerisinde 4. görüşme olacak.
İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3.'de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti. İşte bu da 4. görüşme olacak. Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği ve dayanışması vurgusu yapılacak."
SEÇİM SONRASI 3. KEZ
A Haber editörü Arzu Fidanverdi de Başkan Recep Tayyip ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmeyle ilgili detaylar aktardı.
Fidanverdi'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Seçim sonrası 3. kez bir araya gelinmiş olacak. Bu sebeple özellikle gündemlerindeki konu siyasetteki normalleşme süreci ve yeni anayasa çalışmalarına yönelik olacak. Bu konuda çeşitli istişarelerde bulunmuş olacaklarını ifade etmiş olalım. Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi sonrasında bugünkü görüşmede ilk kez Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelmiş olacak. Bu sebeple Özgür Özel ile olan görüşmenin üzerinden bir değerlendirme yapılmış olacağını ifade etmiş olalım.
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