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Son dakika | AK Parti grup toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 11:55 Güncelleme: 26.06.2024 12:21
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Son dakika | AK Parti grup toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Katil İsrail Gazze'de yaptığı katliamı Batı'nın desteğiyle Lübnan'a taşımak istiyor. Başkan Erdoğan konuyla ilişki olarak "İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiği belli oluyor. Batı'dan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermemiz lazım. Türkiye Lübnan'ın yanındadır." dedi.

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