Davete icabet! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye’ye geliyor | Masaya hangi konular yatırılacak?

MASAYA HANGİ KONULAR YATIRILACAK?

27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

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