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Son dakika... Beştepe'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 21:05 Güncelleme: 25.06.2024 21:15
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Son dakika... Beştepe’de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Beştepe'de görüşecek.

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