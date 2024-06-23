Gözler AK Parti MYK'da! 5 il başkanı değişiyor
Siyasetin bayram tatili molası sona eriyor, AK Parti'de gözler MYK'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda teşkilatlardaki son durum da detaylı bir şekilde ele alınacak. İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.
2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR
MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe.
2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.
MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJLARI
Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.
Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.
TABANDAN TAVANA DEĞİŞİM
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti'deki 'değişim' gündemli MYK'nın detaylarını anlattı.
Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı;
AK Parti'de yerel seçim sonrası bir değişim talebi ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tabandan tavana bir değişimle teşkilatları canlı tutmaya yönelik adımlar atacak önümüzdeki günlerde.
Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.
Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.
TEŞKİLATLARDAKİ SON DURUM DA MASADA
MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapılacak.
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