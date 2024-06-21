Kaya Sabancı’ya saldırı! Hastanelik oldu

"Şu anda Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında. Tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor. Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmedi, giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmedi. Bununla ilgili elimizde hem görüntüler hem fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri başlattık ve takip ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN