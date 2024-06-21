Kaya Sabancı'ya saldırı! Hastanelik oldu
İş insanı Kaya Sabancı, bir otel sahibi ve korumaları tarafından uğradığı saldırıda hastanelik oldu. Darbedilen Sabancı'nın beyin tomografisi çekildiği ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.
Bodrum'daki bir otelde yaşanılan bu skandal iş ve cemiyet dünyasını sarstı. İş insanı Kaya Sabancı otel sahibi ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.
BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ
Kaya Sabancı'nın beyin tomografisi çekildi ve hastanede müşahade altına alındı. Sabancı'nın sabah saat 10.00'da taburcu olacağı öğrenildi.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIK
Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, olayın ardından "Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darp edildi." dedi. Kayhan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında. Tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor. Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmedi, giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmedi. Bununla ilgili elimizde hem görüntüler hem fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri başlattık ve takip ediyoruz."
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