Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya saldırı: Ulan sen buraya mı geldin? | Otel yönetiminden ilk açıklama

Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil."

Bodrum'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından dün akşam saldırıya uğrayan iş adamı Kaya Sabancı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

GÖZÜMÜN ÜZERİNE YUMRUK ATTI

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darp edildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye merhaba Mustafa dedim, Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi. SÖZCÜ'de yer alan habere göre, yere düştüğünü ve tam üç dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini belirten Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için; davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese "Bu adamı almayın" diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" ifadelerini kullandı.