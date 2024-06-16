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Başkan Erdoğan'dan bayram trafiği! Liderlerle tek tek görüşüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:39 Güncelleme: 16.06.2024 14:10
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Başkan Erdoğan’dan bayram trafiği! Liderlerle tek tek görüşüyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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