Kurban Bayramı’nda eczaneler açık mı, kapalı mı? 16-17-18-19 Haziran bayram eczane çalışma saatleri!

Kurban Bayramı geldi çattı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil, idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Bu süre zarfında birçok kamu kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Ancak, vatandaşlar özellikle Arefe gününde eczanelerin açık olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Sağlık hizmetlerine erişim için önemli olan eczanelerin çalışma durumu, bayram öncesinde ve bayram günlerinde vatandaşların dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…