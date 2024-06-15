Kurban Bayramı’nda berber ve kuaförler açık mı? 16-17-18-19 Haziran 2024 berber, kuaför çalışma saatleri

AREFE GÜNÜNDE BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı arifesinde, yani bayramdan bir gün önce, berber ve kuaförlerin çoğu hizmet vermeye devam ediyor. Bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, birçok işletme gece 24.00'a kadar açık kalma kararı alıyor. Bu sayede, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor.