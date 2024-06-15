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Kurban Bayramı'nda Bankalar Ne Zaman Açılacak? 9 Günlük Tatilde Bankalar Çalışacak mı?

Giriş: 15.06.2024 07:42 Güncelleme: 15.06.2024 08:12
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Kurban Bayramı’nda Bankalar Ne Zaman Açılacak? 9 Günlük Tatilde Bankalar Çalışacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, bankaların ne zaman açık olacağını da doğrudan etkiledi. İşte detaylar…

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