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Kurban Bayramı'nda adliyeler açık mı? 16-17-18-19 Haziran’da vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 19:45
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Kurban Bayramı’nda adliyeler açık mı? 16-17-18-19 Haziran’da vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu?

Bu yıl Kurban Bayramı, 9 gün olarak ilan edildi ve 15 Haziran Perşembe günü idari izin başlıyor, 23 Haziran Pazar günü ise sona eriyor. Bu süre zarfında adliyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri, nüfus müdürlükleri ve kaymakamlıklar da dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarının kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

Bu yıl Kurban Bayramı tatili, 9 gün olarak ilan edildi ve Arefe günü 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Ancak, hafta sonu faaliyette olan kurumlar için durum farklı; Arefe günü yarım gün açık olacaklar. Bu durumda, dava süreci hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, adliyelerin, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve kaymakamlıkların açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki bayramda adliye ve diğer kurumlar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

KURBAN BAYRAMI'NDA ADLİYELER AÇIK MI? (2024)

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak ilan edildi. Arefe gününün hafta sonuna denk gelmesi sebebi ile adliyeler, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve kaymakamlıklar tam 9 gün süre ile kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Bayram tatili öncesinde arefe günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Detaylı takvim aşağıdadır;

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. günü (son) 19 Haziran Çarşamba

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