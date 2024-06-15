Kurban Bayramı’nda adliyeler açık mı? 16-17-18-19 Haziran’da vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu?

Bu yıl Kurban Bayramı tatili, 9 gün olarak ilan edildi ve Arefe günü 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Ancak, hafta sonu faaliyette olan kurumlar için durum farklı; Arefe günü yarım gün açık olacaklar. Bu durumda, dava süreci hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, adliyelerin, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve kaymakamlıkların açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki bayramda adliye ve diğer kurumlar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…