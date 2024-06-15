DİYANET 2024 KURBAN BAYRAMI | Kurban bayramın kaçıncı gününe ve saat kaça kadar kesilir?
Kutsal bir bayram olarak kabul edilen Kurban Bayramı, bu yıl da milyonlarca Müslüman'ı bir araya getiriyor. Dinî vecibelerini yerine getirmek isteyen müminler ise bu bayramda kurban kesim ibadetini yerine getirecek. Ancak, tüm yıl beklenen ve yerine getirilen kurban kesme işlemi bayramın kaçıncı gününe kadar devam ediyor? İşte ayrıntılar…
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı, bu sene de coşkuyla kutlanıyor. Milyonlarca Müslüman, bu kutsal bayramda bir araya gelerek hem dini vecibelerini yerine getiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Kurban keserek ihtiyaç sahiplerine etleri ulaştıran müminler, kurbanı bayramın kaçıncı günü ve saat kaça kadar kesebileceklerini araştırmaya başladılar. İşte merak edilen detaylar…
DİYANET'E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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