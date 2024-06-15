Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramı PTT, MNG, Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı geldi çattı! Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil, idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Bu süre zarfında birçok Kamu Kurum ve Kuruluşlar kapalı olacak. Ancak, vatandaşlar özellikle bayramda kargoların açık olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Gönderilerini almak veya göndermek isteyenler için bayramda kargo firmalarının çalışma durumu önem arz ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…