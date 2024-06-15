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Arefe Günü Eczaneler Kapalı Mı Olacak? 15 Haziran Cumartesi Eczane Çalışma Saatleri

Giriş: 15.06.2024 07:42 Güncelleme: 15.06.2024 08:16
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Arefe Günü Eczaneler Kapalı Mı Olacak? 15 Haziran Cumartesi Eczane Çalışma Saatleri

Arefe ve Kurban Bayramı kurban süresince 9 gün Resmi Tatil ilan edildi. Bu süre zarfında çoğu resmi kurum kapalı olacakken, vatandaşlar özellikle Arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sağlık hizmetlerine erişim için önemli olan eczanelerin çalışma saatleri, bayram öncesinde ve bayram günlerinde vatandaşların dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı olacak? İşte eczanelerin çalışma saatleri…

Kurban Bayramı geldi çattı! Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil, idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Bu süre zarfında birçok kamu kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Ancak, vatandaşlar özellikle Arefe gününde eczanelerin açık olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. Sağlık hizmetlerine erişim için önemli olan eczanelerin çalışma durumu, bayram öncesinde ve bayram günlerinde vatandaşların dikkat ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…

AREFE GÜNÜ ECZANELER KAPALI MI OLACAK?

15 Haziran Cumartesi Arefe günü eczaneler yarım gün yani saat 13.00'e kadar açık olacak. 16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde ise nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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