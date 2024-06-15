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16-19 Haziran 2024 Çalışma Saatleri | Kurban Bayramı'nda Berber ve Kuaförler Açık Mı?

Giriş: 15.06.2024 07:42 Güncelleme: 15.06.2024 08:08
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16-19 Haziran 2024 Çalışma Saatleri | Kurban Bayramı’nda Berber ve Kuaförler Açık Mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram hazırlıklarının en yoğun olduğu arefe günü ve bayram günlerinde, berber ve kuaförlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Özellikle bayram öncesi yoğun bir şekilde ziyaret edilen berber ve kuaförlerin hangi saatler arasında hizmet verecekleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için kuaför ve berberlere koşmaya başladı. Ancak, Arefe ve Kurban Bayramı günlerinde kuaförler ve berberlerin açık olup olmayacağı konusu merak konusu oldu. 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında güzellik salonlarından hizmet alabilecek miyiz? İşte bu konudaki detaylar...

AREFE GÜNÜNDE BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı arifesinde, yani bayramdan bir gün önce, berber ve kuaförlerin çoğu hizmet vermeye devam ediyor. Bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, birçok işletme gece 24.00'a kadar açık kalma kararı alıyor. Bu sayede, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖRLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın ilk günü, işletmelerin açılıp açılmayacağı tamamen kuaförlerin ve berberlerin tercihine bağlı. Bazı yerler, bayramın ilk günü kapalı olmayı tercih ederken, bazıları müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir. Planınızı yapmadan önce mutlaka gideceğiniz kuaför veya berber ile iletişime geçerek çalışma saatlerini teyit etmeniz önerilir.

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın ilk günü genellikle kapalı olan berberler, bayramın devamında ise çalışma saatleri konusunda farklılık gösterebilir. Arefe günü genellikle geç saatlere kadar açık olan berberler, bayramın diğer günleri için ise önceden bilgi vermek suretiyle çalışma saatlerini ayarlamaktadır.

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