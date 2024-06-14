Kurban Bayramı'nda Noterler Kapalı: Arefe ve Bayram Çalışma Saatleri (2024 Güncel)

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.

16-19 Haziran günleri idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak.