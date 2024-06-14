Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı? 17-18-19 Haziran’da devlet daireleri açık mı? Aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 16-19 Haziran tarihleri arasında Resmi Tatil ilan edilen bu dönemde sağlık kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oluyor. Peki, bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…