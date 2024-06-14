Kurban Bayramı’nda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran’da aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane kapalı mı, çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi sağlık kurumlarının çalışma saatlerini merak etmeye başladı. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayramda 9 günlük Resmi Tatil olması nedeniyle hastanelerin açık olup olmayacağı şimdiden araştırılıyor. İşte detaylar…
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 16-19 Haziran tarihleri arasında Resmi Tatil ilan edilen bu dönemde sağlık kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oluyor. Peki, bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…
KURBAN BAYRAM'INDA HASTANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı'nda hastane ve kamu kurumları da 9 günlük bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 24 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.
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