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Kurban Bayramı'nda Bankalar Ne Zaman Açılacak? 9 Günlük Tatilde Bankalar Çalışacak mı?

Giriş: 14.06.2024 09:41
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Kurban Bayramı’nda Bankalar Ne Zaman Açılacak? 9 Günlük Tatilde Bankalar Çalışacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, bankaların ne zaman açık olacağını da doğrudan etkiledi. İşte detaylar…

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