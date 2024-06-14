Kurban Bayramı’nda adliyeler açık mı? 15 Haziran’da vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık açılacak mı?

Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak şekilde ilan edildi. Arefe günü 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu faaliyette olan kurumlar Arefe günü yarım gün açık olacak. Dava süreci hakkında bilgi almak iteyen vatandaşlar ise adliyelerin, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve kaymakamlıkların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki bayramda adliye ve diğer kurumlar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…