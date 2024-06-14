Kurban bayramın kaçıncı gününe ve saat kaça kadar kesilir? | DİYANET 2024 KURBAN BAYRAMI|
Kutsal bir bayram olarak kabul edilen Kurban Bayramı, bu yıl da milyonlarca Müslüman'ı bir araya getiriyor. Dinî vecibelerini yerine getirmek isteyen müminler ise bu bayramda kurban kesim ibadetini yerine getirecek. Peki tüm yıl beklenen ve yerine getirilen kurban kesme işlemi bayramın kaçıncı gününe kadar devam ediyor. İşte ayrıntılar….
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı, bu sene de coşkuyla kutlanıyor. Milyonlarca Müslüman, bu kutsal bayramda bir araya gelerek hem dini vecibelerini yerine getiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Kurban keserek ihtiyaç sahiplerine etleri ulaştıran müminler kurbanı bayramın kaçıncı günü ve saat kaça kadar kesebileceğini araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar…
DİYANET'E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?
- İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
- İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...
- DİYANET Cuma Hutbesi 14 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Kurban Bayramı öncesi...
- KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...
- Emekliye önce maaş sonra promosyon! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına haziranda mest edecek ödemeler! 10 bin TL üstü alana...
- THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...
- Arefe Günü Yapılacak İbadetler 2024 | Kurban Bayramı Arife gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekat?
- Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...